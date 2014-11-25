Нафта перед засіданням ОПЕК знову коштує менше $80

Ціни на нафту Brent тримається близько $80 за барель, поки інвестори чекають підсумків наради ОПЕК, яка відбудеться в четвер, повідомляє Reuters.

На 8.40 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,08 до $79,60 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,07 до $75,85.

Аналітики не впевнені у підсумках наради ОПЕК: Іран, Лівія, Венесуела й Еквадор закликають інших учасників картелю знизити видобуток, щоб зупинити зниження цін; на думку Кувейту, скорочення видобутку малоймовірне, а найбільший в ОПЕК виробник Саудівська Аравія досі не висловив чітку позицію з цього питання.

"Швидке зростання видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК, означає, що навіть значного зниження видобутку може бути недостатньо для підтримки цін, і воно призведе лише до втрати частки ринку й виручки. Реакція Саудівської Аравії на падіння цін - це визнання, що у неї менше можливостей впливати на ціни, ніж коли б то не було за останнє десятиліття", - йдеться у звіті Barclays Bank.

Читайте такожНафта може подешевшати до $60, якщо ОПЕК не знизить видобутокЯкщо країни ОПЕК не домовляться про значне зниження видобутку, ціна нафти може впасти до $60 за барель, припускають учасники ринку.

Минулого тижня стало відомо, що для підтримки світових цін на нафту уряд Росії обговорює можливість скорочення видобутку, проте доцільність такого кроку залишається під питанням. "Роснефть" у понеділок запропонувала уряду подумати про створення нафтового резерву.