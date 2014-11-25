У Світовому банку припускають, що ціни на нафту ще не досягли дна
Частка на ринку та обсяг видобутку починають домінувати над цінами.
Ціни на нафту на світовому ринку, можливо, ще не досягли своїх нижніх меж.
Таку думку висловив 24 листопада, відповідаючи на питання кореспондента ТАСС, керівник глобальної практики Світового банку з енергетики й видобувних галузей Чарльз Файнстайн.
"Можливо, ми ще не бачимо дна на нафтовому ринку", - сказав фахівець, додавши, що не знає, коли воно може бути досягнуте.
Читайте такожНафта перед засіданням ОПЕК знову коштує менше $80Відповідаючи на питання про прогнози з приводу майбутньої сесії ОПЕК, експерт наголосив, що це не зовсім його тема. "Але я знаю, що багато виробників нафти знаходяться під великим тиском, - сказав Файнстайн. - Тому що збалансованість їх бюджетів, їх державних витрат залежить від цін на нафту - в діапазоні від 80 доларів за барель до $135-140, як у Венесуели".
"Вважаю, що одна з причин, за якими ми спостерігаємо зниження цін на нафту, - це саме орієнтування урядів на цільові показники з доходів, - продовжив експерт. - Частка на ринку, обсяг (видобутку) починають домінувати над цінами... В умовах падіння цін деякі уряди говорять, що їм необхідно нарощувати обсяг, збільшувати свою частку на ринку. А це може перетворюватися на спіраль, що веде до подальшого зниження цін".