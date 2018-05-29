Президент Німеччини про «Північний потік-2»: побоювання України безпідставні

Штайнмайер запевнив, що Німеччина докладає зусиль для забезпечення транзиту газу з Росії через Україну.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає безпіставними побоювання України втратити статус транзитера газу після будівництва газопроводу «Півнчний потік-2».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві.

«Ви не повинні нас звинувачувати. Навіть якщо ми говоримо про «Північний потік-2», ми говоримо також про майбутнє і безпеку України. І я сподіваюся, що Україна стежить за тим, що в Німеччині є зусилля забезпечити транзит природного газу через Україну. І для цього відбуваються переговори не лише між Німеччиною і Україною, але також з Європейським Союзом. І я сподіваюся також, що ці переговори принесуть результати в найближчому майбутньому», - сказав президент ФРН.

«І найбільша занепокоєність з боку України - що вона припинить бути транзитером у майбутньому. Я думаю, що це безпідставні переживання», - зазначив Штайнмаєр.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії. При цьому Швеція і Данія, через територію яких газопровід також має проходити, відповідні дозволи наразі не надали.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2». Прем’єр-міністр України Володимир Гройман заявляв, що Росія планує за допомогою будівництва газопроводу «Північний потік-2» знищити незалежну українську газотранспортну систему і поставити в залежність всіх європейських споживачів. Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу.

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Глава МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.