ОПЕК може дозволити Іраку, Ірану та Лівії не знижувати видобуток нафти - ЗМІ

ОПЕК може звільнити трьох членів картелю - Ірак, Іран та Лівію - від необхідності знижувати видобуток, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, пише Прайм.

За даними агентства, Організація країн-експортерів нафти на засіданні 27 листопада може прийняти рішення про зниження квот. При цьому для Іраку, Ірану та Лівії квота видобутку збережеться на колишньому рівні.

Читайте такожУ Світовому банку припускають, що ціни на нафту ще не досягли дна24 листопада вартість ф'ючерсів на нафту Brent із постачанням у січні знизилася на 0,8% до 79,68 долара за барель. Станом на 10.30 мск 25 листопада вартість цих контрактів зменшилася ще на 0,2% до 79,5 долара за барель.