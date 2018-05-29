Росія хоче за допомогою «Північного потоку-2» знищити українську ГТС - Гройсман

За словами прем'єра, спільне управління українською ГТС буде запорукою незалежності та надійності транзиту газу в Європу.

Росія планує за допомогою будівництва газопроводу «Північний потік-2» знищити незалежну українську газотранспортну систему і поставити в залежність всіх європейських споживачів.

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Про це повідомляє прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Мета будівництва «Північного потоку-2» - знищити незалежну газотранспортну систему України, побудувати за мільярди доларів нову систему, яка в рази менша за потужністю (порівняно з українською ГТС - УНІАН), і поставити у залежність всіх європейських споживачів. Іншої мети немає. Це не бізнес-проект. Це спроба поставити європейців у залежність», - сказав прем'єр.

При цьому глава уряду відзначив, що українська ГТС працює надійно і є політично незалежною.

«Вона (ГТС - УНІАН) політично незалежна від РФ і доброзичлива до європейських споживачів», - наголосив Гройсман.

За словами прем'єра, спільне управління українською ГТС буде запорукою незалежності та надійності транзиту газу в Європу.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має початися в 2018 році й завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».