Російські компанії призупинили транзит вугілля через Україну - ЗМІ

Російська залізниця не погоджує відвантаження вугілля з початку травня.

Російські компанії з 1 травня призупинили постачати енергетичне і коксівне вугілля транзитом через Україну без пояснення причин.

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Про це повідомили представники великої російської видобувної вугільної компанії і великого українського імпортера вугілля, а також топ-менеджер одного з портів, які перевалюють вугілля, пише Liga.net.

За даними учасників ринку, обсяг транзиту вугілля з Росії через Україну в останні місяці становив від 1 до 1,8 млн т в місяць. Транзитне вугілля відвантажувалося в українські порти, а також постачалося через прикордонні переходи на західному кордоні України.

Основними одержувачами цього вугілля були компанії з Туреччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини та інших європейських країн, і країн Азії та Африки.

"Наш оператор (Російські залізниці (РЖД), - ред. ) не погоджує відвантаження вугілля з початку травня. При цьому експорт вугілля для українських компаній триває без жодних проблем", - зазначив представник російської вугледобувної компанії.

У новому списку санкцій, який введено в дію з 2 травня, Російські залізниці відсутні.