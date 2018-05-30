Президент звільнив скандального Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів

Вовка звільнено згідно з раніше затвердженим планом ротації членів комісії.

Президент Петро Порошенко звільнив голову Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, а також члена регулятора Руслана Машляківського. Про це повідомляється в указах № 148 і 149 від 26 травня 2018 року, які оприлюднені на сайті Адміністрації президента.

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Вовк і Машляківський звільнені згідно з раніше затвердженим планом ротації членів НКРЕКП.

Нагадаємо, повноваження Вовка і Машляківського на посадах в Нацкомісії завершилися 26 травня.

Як повідомляв УНІАН, Конкурсна комісія з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила список із 10 осіб, які в результаті конкурсу стали претендентами на зайняття вакантних посад 5 членів регулятора.

При цьому в квітні 2018 року, розглядаючи питання про обрання кандидатів ще на дві посади членів НКРЕКП, Конкурсна комісія не допустила Вовка до участі в конкурсі.

Згідно з інформацією, наданою комісією самим Вовком, конкурсант не має необхідного стажу у сфері енергетики (закон вимагає мінімум 5 років). Згідно з планом ротації членів НКРЕКП, термін повноважень Вовка закінчується в травні цього року.

Довідка УНІАН. Дмитро Вовк (1989 року народження) був призначений на посаду т.в.о. голови НКРЕКП наприкінці 2014 року. З червня 2015 року вступив у повноваження очільника регулятора. До призначення на цю посаду у нього не було досвіду роботи в сфері енергетики. У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка. З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював у Москві - в корпорації Roshen, яка також належить президенту.

За час каденції Вовка було прийнято скандально відому формулу «Роттердам+», яка, як вважають експерти, генерує надприбуток для теплової генерації, зокрема компанії ДТЕК Ріната Ахметова. На сьогодні впровадження формули «Роттердам+» є предметом розслідування НАБУ.

Також комісія під його керівництвом реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення, і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

Під час керівництва Вовка, НКРЕКП намагалася ввести абонплату за газ, а також ухвалила рішення про введення стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи у розмірі 12,5%. Ставка на старі активи була розкритикована рядом експертів.