Стали відомі нові члени НКРЕКП

Список оприлюднила секретар конкурсної комісії з відбору нових членів НКРЕКП Світлана Голікова.

Президент визначився з новими членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Список оприлюднила секретар конкурсної комісії по відбору нових членів НКРЕКП Світлана Голікова в Facebook.

За її інформацією, новими членами енергетичного регулятора стали представники Олександр Фармагей («Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко («Укренерго»), Євген Магльованний (Держенергоефективності). Членами НКРЕКП сталі, також, дві жінки – Олена Антонова (працювала в недержавних енергетичних компаніях – українській ДТЕК і американській AES) та Оксана Кривенко (співробітник апарату НКРЕКП).

«Скоро можна буде вітати нових комісіонерів» - написала Світлана Голікова.

НКРЕКП - державний колегіальний орган, створений на заміну ліквідованих у серпні 2014 року до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Комісія є органом державного регулювання діяльності в сферах енергетики і комунальних послуг.

Як повідомлялося, 14 травня номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКП затвердила перелік з 10 кандидатів для подальшої передачі президенту України на розгляд. У перелік фіналістів конкурсу увійшли: Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльованний, Дмитро Олефір. З них президент Петро Порошенко повинен був затвердити п'ятірку переможців.

На думку більшості експертів, конкурс з відбору нових членів НКРЕКП пройшов прозоро і конкурентно.