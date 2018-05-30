Бонуси за перемогу: 41 співробітник "Нафтогазу" отримають премій на $46 мільйонів за виграш суду у "Газпрому"

У травні цього року буде виплачена перша частина премій на суму 20,7 мільйона доларів. Інші премії будуть виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 мільярда доларів).

Наглядову раду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з російським газовим монополістом "Газпромом" з транзитним контрактом.

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Згідно з повідомленням прес-служби компанії, премію отримають 41 осіб, які прямо або опосередковано внесли значний внесок у досягнення перемоги в суді. Відзначається, що цей список не обмежується топ-менеджментом компанії, а сума премії залежить від особистого внеску кожного працівника.

Також зазначається, що з суми премії буде виплачений податок на доходи фізичних осіб та інші надходження на суму понад 9 мільйонів доларів.

Очікується, що в травні цього року буде виплачена перша частина премій на суму 20,7 мільйона доларів (541 мільйон доларів). Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Інші премії будуть виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 мільярда доларів).

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу в рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газова" криза була успішно подолана, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожний день прострочення платежу на користь "Нафтогазу" призводить до нарахування пені "Газпрому" в розмірі 0,5 мільйона доларів.