Україна купуватиме у Росії ядерне паливо для своїх АЕС до кінця 2016 року

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і російський виробник палива для атомних станцій компанія «ТВЕЛ» підписали угоду про поставки російського ядерного палива на українські атомні станції до кінця 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор з безпеки НАЕК «Енергоатом» Данко Білей.

«Ми підписали додаткову угоду, яке забезпечує виконання поставок ядерного палива на АЕС у 2015 і 2016 році», - сказав Білей.

Згідно з митною статистикою Державної фіскальної служби, Україна за січень-липень 2014 року імпортувала з Російської Федерації ядерного палива на загальну суму 389 млн дол., що на 73,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У натуральному вираженні України за 7 місяців збільшила імпорт російського ядерного палива на 61,3% - до 231 тонни з 143,2 тонни роком раніше.

Водночас Україна заявила про намір знизити залежність від поставок ядерного палива з Росії завдяки продовженому контракту з американською компанією Westinghouse на поставки палива до 2020 року.

Читайте такожАмериканське ядерне паливо пройшло українські експертизи і прямує на АЕСЗа словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, продовжений контракт з Westinghouse дає змогу диверсифікувати джерела поставок ядерного палива в Україну і підвищує енергонезалежність країни.

Згідно з умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

Компанія планує завантажити ядерне паливо на блок №3 Южно-Української АЕС до 2015 року.

Довідка УНІАН. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладені на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.

За даними Міністерства доходів і зборів, Україна за 2013 рік скоротила імпорт ядерного палива порівняно з 2012 роком на 0,6% - до 619,7 млн дол. з 623,5 млн дол.атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і російський виробник палива для атомних станцій компанія «ТВЕЛ» підписали угоду про поставки російського ядерного палива на українські атомні станції до кінця 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор з безпеки НАЕК «Енергоатом» Данко Білей.

«Ми підписали додаткову угоду, яке забезпечує виконання поставок ядерного палива на АЕС у 2015 і 2016 році», - сказав Білей.

Згідно з митною статистикою Державної фіскальної служби, Україна за січень-липень 2014 року імпортувала з Російської Федерації ядерного палива на загальну суму 389 млн дол., що на 73,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У натуральному вираженні України за 7 місяців збільшила імпорт російського ядерного палива на 61,3% - до 231 тонни з 143,2 тонни роком раніше.

Водночас Україна заявила про намір знизити залежність від поставок ядерного палива з Росії завдяки продовженому контракту з американською компанією Westinghouse на поставки палива до 2020 року.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, продовжений контракт з Westinghouse дає змогу диверсифікувати джерела поставок ядерного палива в Україну і підвищує енергонезалежність країни.

Згідно з умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

Компанія планує завантажити ядерне паливо на блок №3 Южно-Української АЕС до 2015 року.

Довідка УНІАН. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладені на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.

За даними Міністерства доходів і зборів, Україна за 2013 рік скоротила імпорт ядерного палива порівняно з 2012 роком на 0,6% - до 619,7 млн дол. з 623,5 млн дол.