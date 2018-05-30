«Нафтогаз» розпочав процес стягнення з «Газпрому» $2,6 мільярда боргу в країнах Європи

Процеси зі стягнення вже розпочалися у Британії, Швейцарії та Нідерландах.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розпочала процес примусового стягнення з російського «Газпрому» боргу у розмірі 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

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Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою правління «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим.

«Сьогодні розпочався процес обтяження активів, які належать «Газпрому», у рамках виграної у Стокгольмі справи», - сказав президент, додавши, що процеси зі стягнення вже розпочалися у Британії, Швейцарії та Нідерландах.

Порошенко підкреслив, що процес стягнення коштів з «Газпрому» не повинен обмежитися цими трьома країнами. Також президент не виключив можливість відсудити у російської компанії іноземні активи, включаючи акції газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2».

«Щоб на сьогодні ми доклали максимум зусиль, щоб забезпечити надходження виграних коштів до України. І друга позиція - щоб йшлося і про активи, я не виключаю, що включно з акціями «Північного потоку» і «Північного потоку-2» і коштів, які мають високу ліквідність», - зазначив президент.

У свою чергу голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв підтвердив, що процес примусового стягнення перейшов у практичну площину.

«Процес примусового стягнення перейшов у практичну площину. Буквально сьогодні ми розпочали обтяження акцій та інших активів «Газпрому», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судовий спір з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 млрд куб. м газу на рік у 2018-2019 роках за цінами, що відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того як «газову» кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання за транзитними поставками газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожен день прострочення платежу на користь «Нафтогазу» призводить до нарахування пені «Газпрому» в розмірі 0,5 млн дол.