Газ для населення не подорожчає до серпня

Кабмін продовжив до 1 серпня спецзобов’язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення.

Кабінет міністрів України продовжив до 1 серпня спеціальні зобов'язання національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу газу для потреб населення.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни до постанови уряду «Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» було схвалено на засіданні уряду в середу.

Таким чином, ціна газу для населення залишиться незмінною до 1 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Міжнародному валютному фонді вкотре заявили, що ціни на газ в Україні мають стати ринковими, а найбільш вразливі домогосподарства мають бути захищені субсидіями.

Уряд України, очолюваний Володимиром Гройсманом, у 2016 році прийняв постанову, яка вирівнює ціни на газ для всіх категорій населення, приводячи їх до ринкового рівня. Також постанова передбачала механізм автоматичного перегляду цін раз на півроку для приведення цін до ринкових.

Однак жодного перегляду цін відтоді не відбулося, а ціни на газ для населення зараз значно нижчі за ринкові.

Уряд у березні прийняв рішення продовжити спецзобов'язання для «Нафтогазу України», що передбачає продаж газу населенню за чинною ціною, до 1 червня.

На початку травня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про можливість продовження спецзобов'язання на період після 1 червня.