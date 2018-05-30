"Нафтогаз" почав арешт активів "Газпрому" з акцій "Північного потоку-2" - Вітренко

"Нафтогаз України" почав арешт активів "Газпрому" з акцій газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Швейцарії в рамках примусового стягнення боргу в $2,6 мільярда.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" почала арешт активів російського газового монополіста "Газпрому" з акцій газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Швейцарії в рамках примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Ми почали заарештовувати активи "Газпрому" - з акцій "Північний Потік" 1 і 2 в Швейцарії", - написав він.

Також він зазначив, що арешт акцій даних газопроводів дає черговий привід європейським партнерам задуматися щодо надійності цих маршрутів та самої компанії "Газпром".

"Буде привід в Європі ще раз замислитися, наскільки надійними є ці обхідні газопроводи, акції компаній-операторів яких заарештовано за небажання власника цих акцій грати за цивілізованими правилами і виконувати рішення міжнародного арбітражу", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газову" кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз україни" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожний день прострочення платежу на користь "Нафтогазу" призводить до нарахування пені "Газпрому" в розмірі 0,5 мільйона доларів.

Сьогодні, 30 травня, "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах.