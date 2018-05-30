"Нафтогаз" очікує арешту активів "Газпрому" на $2,6 мільярда протягом року

У "Нафтогазі" оцінюють шанси на стягнення з "Газпрому" активів на згадану суму як дуже високі.

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" розраховує протягом одного року виконати всі судові процедури в країнах ЄС та заарештувати активи російського "Газпрому", який не виконав рішення Стокгольмського арбітражу і не виплатив українській стороні 2,56 мільярда доларів.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"За 2,6 мільярда доларів ми оцінюємо наші шанси дуже високо і розраховуємо отримати цю суму протягом наступних 12 місяців", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газова" криза був успішно подоланий, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

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У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз україни" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь "Нафтогазу" призводить до нарахування пені "Газпрому" в розмірі 0,5 мільйона доларів.

Сьогодні, 30 травня, "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси по стягненню вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які зацікавили українську сторону, вже опинилися акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".