"Нафтогаз" розповів, скільки вже набігло пені для "Газпрому"

За кожен день невиконання рішення суду, починаючи з 28 лютого 2018 року, борг "Газпрому" зростає на 500 тисяч доларів.

Сума пені, яку повинен сплатити російський газовий монополіст "Газпром" Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" за кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу, станом на 30 травня досягла 45 мільйонів доларів.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"На сьогодні на суму боргу "Газпрому" перед "Нафтогазом" вже набігло близько 45 мільйонів доларів відсотків", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він мав сплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

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На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газову" кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь "Нафтогазу" призводить до нарахування пені "Газпрому" в розмірі 0,5 мільйона доларів.

Сьогодні, 30 травня, "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах.