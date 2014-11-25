«Енергоатом» триматиме в роботі 13 атомних блоків для стабільного проходження зими

Держкомпанія «Енергоатом», на вироблення якої припадає більше половини електроенергії в Україні, для стабільного проходження зимового періоду буде тримати в роботі 13 атомних блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві сказав директор з безпеки «Енергоатом» Данко Білей.

«Січень-лютий будемо тримати 13 блоків, далі буде менше, тому що потрібно буде готуватися до наступної зими», - сказав він.

Станом на 25 листопада в роботі 13 з 15 атомних блоків. Інші два на плановому ремонті.

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