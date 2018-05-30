"Укргідроенерго" модернізувало 70% своїх потужностей ГЕС та ГАЕС

До 2026 року компанія планує завершити модернізацію всіх своїх гідроагрегатів.

Державна компанія "Укргідроенерго", оператор ГЕС і ГАЕС, в рамках раніше затвердженої урядом "Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року" вже провела реконструкцію і модернізацію 70% своїх потужностей.

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Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота.

"Ми справляємося із завданням. На сьогодні ми провели реконструкцію і модернізацію 70% потужностей, до 2021 року ми проведемо реконструкцію ще 20% гідроагрегатів. До 2026 року, згідно з Програмою розвитку гідроенергетики, ми повинні завершити реконструкцію і модернізацію 100% наших об'єктів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2016 року уряд затвердив Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%.

Довідка УНІАН. "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегату на 10 гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі: Київської, Канівської, Кременчуцької, Середньодніпровської, Дніпровської ГЕС-1 та ГЕС-2, Каховської ГЕС, Київської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС), Дністровської ГЕС та Дністровської ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5747 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.