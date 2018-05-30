"Нафтогаз" у червні проведе тестову закупівлю газу на внутрішньому ринку

Ціна закупівлі природного газу в червні становитиме 6900 гривень за тисячу кубометрів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір у червні цього року здійснити тестову закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України, повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, ціна закупівлі природного газу власного видобутку в червні поточного року становитиме 6900 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" з 1 червня 2018 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 8,9% порівняно з травнем – до 9952,8 гривні. Максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 червня будуть підвищені на 8,5% – до 10893,6 гривні.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.