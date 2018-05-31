"ДТЕК Енерго" покращив фінпоказники за рахунок відсутності збитків від втрати підприємств в зоні АТО

Компанія виключила зі звітності підприємства на тимчасово окупованих територіях.

"ДТЕК Енерго" в січні-березні 2018 року покращив свої фінансові показники за рахунок виключення зі звітності підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. У першому кварталі 2017 року збитки від втрати контролю над цими підприємствами оцінювалися в 6,9 мільярда гривень.

Також позитивним фактором стала стабілізація національної валюти. Збиток за курсовими різницями в розмірі 0,4 мільярда гривень за 1 квартал 2017 року був компенсований зміцненням гривні – 2,7 мільярда гривень становить прибуток за курсовими різницями в 1 кварталі 2018 року.

За рахунок цих факторів "ДТЕК Енерго" завершив перший квартал 2018 року з прибутком в 4,3 мільярда гривень.

Як повідомлялося, компанія видобула 5 758,9 тисячі тонн газового вугілля в 1-му кварталі, що на 2% менше аналогічного періоду 2017. Видобуток марок "А" і "Т" не здійснювався, тоді як у січні-березні 2017 року становив 1 879,2 тисячі тонн.

Виробництво електроенергії в січні-березні 2018 року збільшилося на 44,9 мільйона кВт-год – до 9 945,6 мільйона кВт-год.

Передача електроенергії розподільними мережами в 1-м кварталі становить 11 961,4 мільйона кВт-год, що на 0,2% менше порівняно з 1-м кварталом 2017.

Експорт електроенергії збільшився зріс на 17,4% – до 1 497,7 мільйона кВт-год. Експорт здійснювався у напрямку Угорщини, Польщі та Молдови.