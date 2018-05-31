Президент призначив 5 нових членів Нацкомісії з тарифів

Новими членами регулятора стали екс-менеджери енергетичних компаній, а також колишні співробітники НКРЕКП та Держенергоефективності.

Президент Петро Порошенко призначив 5 нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

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Про це йдеться в указах президента №150-154 від 29 травня 2018 року, опублікованих на сайті Адміністрації президента.

Згідно з документами, новими членами регулятора стали Олександр Фармагей (працював у компанії "Укргідроенерго"), Дмитро Коваленко ("Укренерго", Держенергоефективності), Євген Маглеваний (Держенергоефективності), Олена Антонова (ДТЕК, американська компанія AES) та Оксана Кривенко (співробітник апарату НКРЕКП).

Як повідомляв УНІАН, 14 травня конкурсна комісія відібрала 10 кандидатів на 5 вакантних посад у члени НКРЕКП і подала їх на розгляд президентові. У підсумковий перелік конкурсантів потрапили Антонова Е. А., Борисенко А. В., Кайдаш Р. Ю., Коваленко Д. В., Кривенко О. А., Маглеванный Е. В., Магда А. В., Олефір Д. А., Формагей А. Л. і Цаплін В. І.

Вперше в історії України членами НКРЕКП стануть особи, які відібрані в результаті конкурсу, оскільки раніше всіх членів Нацкомісії вибирав і призначав президент.

Конкурсна комісія також проводить другий конкурс, в результаті якого повинні бути відібрані 4 кандидата. Останній конкурс був нещодавно заблокований недопущенным претендентом в члени НКРЕКП, чинним радником екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка Антоном Гудаченко.

Указом від 29 травня 2018 року президент звільнив главу регулятора Дмитра Вовка і члена комісії Руслана Машляківського.