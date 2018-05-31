В ЄБРР, МВФ та Світовому банку прокоментували формування нового складу НКРЕКП

На їхню думку, продемонстровано добре функціонування прозорого енергетичного сектору.

Представники міжнародних організацій прокоментували призначення нового складу НКРЕКП, підкресливши прозорість проведеного конкурсу та професійність нового складу Регулятора.

Про це керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи і Кавказ Франсіс Маліж, Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен та Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман зауважили під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенко та представлення новопризначених членів комісії.

Керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи і Кавказ Франсіс Маліж зазначив, що до формування нового складу НКРЕКП докладалися спільні зусилля з міжнародними партнерами. «Ви згадали про довіру. Довіра дуже важлива для інвесторів, а також всередині цієї групи людей. Сьогодні ми переконались, що довіра існує. Ми дуже раді бачити, що комісія вже може працювати», - сказав він. «Ми закликаємо вас працювати прозоро та незалежно. На енергетичному ринку України дуже багато монополій. Ви буде працювати разом з антимонопольною комісією. Ви маєте покращити функціонування енергетичного ринку», - звернувся Франсіс Маліж до новопризначених членів комісії.

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен також привітала всіх новопризначених членів НКРЕКП. «Це відбулось дуже вчасно, оскільки зараз наша команда прибула, щоб проінспектувати сектор електроенергії», - зауважила вона.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман підкреслив, що для програми підтримки МВФ розвиток енергетичного сектору є надзвичайно важливим. Він додав, що формування нового складу комісії продемонструє добре функціонування прозорого енергетичного сектору.

Глава держави подякував міжнародним партнерам, які спільно з ним, Парламентом та Урядом, розробили Закон, який повністю відповідає українським зобов’язанням в рамках Угоди про асоціацію, в рамках Третього енергетичного пакету. Цей Закон також дозволяє сьогодні інверсорам впевнено входити з інвестиціям в енергетичну галузь України, забезпечуючи прозорість функціонування ринку енергетики.

Нагадаємо, для відбору нових членів НКРЕКП Президентом, Парламентом і Урядом була сформована комісія, яка через абсолютно прозорий алгоритм провела 50 кандидатів і відібрала з них за прозорою системою оцінки десять кандидатів, які були подані Президенту для призначення.

30 травня Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Фармагея («Укргідроенерго»), Дмитра Коваленко («Укренерго»), Євгена Магльованого («Держенергоефективность»), Олену Антонову (працювала в недержавних енергетичних компаніях - українській ДТЕК та американській AES) та Оксану Кривенко (співробітник апарату НКРЕКУ) новими членами НКРЕКП.