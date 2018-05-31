Президенти Енергоатома та Westinghouse обговорили стан впровадження американського ядерного палива на українських АЕС

На Запорізькій АЕС відбулось чергове засідання оперативного штабу з впровадження модернізованого ядерного палива виробництва компанії Westinghouse (ТВС-WR) на енергоблоках АЕС України. У роботі оперативного штабу взяли участь представники Westinghouse Electric (Asia) S.A. на чолі з президентом - виконавчим директором Хосе Еметеріо Гутьєрресом, представники Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАЕК «Енергоатом», Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) та Верховної Ради України .

Відкриваючи засідання, президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський підкреслив важливість заходу, покликаного вирішити, як стратегічні завдання Компанії, так і атомної енергетики України.

«Сьогодні на проммайданчику Запорізької АЕС зібралась представницька делегація на чолі з першими керівниками Westinghouse, ДІЯРУ, ДНТЦ ЯРБ та Міністерства енергетики та вугільної промисловості для вирішення питань, що стосуються впровадження модернізованого ядерного палива виробництва компанії Westinghouse на енергоблоках АЕС України. Головний підсумок оперативного штабу - роботи виконуються за графіком. Всі питання, що були окреслені попередніми рішеннями штабів, і програмою впровадження палива Westinghouse вирішуються у робочому порядку. Приємно відзначити розширення співпраці між Енергоатомом та Westinghouse, як у питаннях диверсифікації постачань ядерного палива, так і в питаннях реалізації програми з підвищення безпеки енергоблоків», - підкреслив Юрій Недашковський.

Президент Westinghouse Electric Company Хосе Еметеріо Гутьєррес подякував Юрію Недашковському за можливість відвідати Запорізьку АЕС. «Компанія Westinghouse і Україна розпочали свою взаємодію понад 20 років тому. Ми багато працювали задля досягнення успішного співробітництва та дуже зацікавлені в успіху Енергоатома, бо від його успіху залежить безпосередньо і успіх компанії Westinghouse. Україна свого часу прийняла стратегічне рішення щодо диверсифікації постачань ядерного палива. Для нашої компанії це не тільки відкрило нові можливості, а й стало честю постачати паливо для оператора українських АЕС. Westinghouse докладе всіх зусиль, щоб продукція та послуги, які надаються нами для Енергоатома завжди були на найвищому рівні», - акцентував Хосе Еметеріо Гутьєррес.

Заступник директора департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Світлана Кульчицька відмітила плідну роботу оперативного штабу та наголосила, що проект диверсифікації ядерного палива для атомних електростанцій України вкрай важливий і перспективний.

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков відзначив ефективність роботи Енергоатома в питаннях розширення співпраці з Westinghouse. «За результатами роботи у 2015-2017 роках у нас немає питань, що стосуються використання палива Westinghouse, так само не виникає питань у процесах ліцензування палива, яке перебуває в дослідній експлуатації. Спостерігаючи за процесом виконання робіт експертів ДНТЦ ЯРБ і ДІЯРУ, ми з оптимізмом розглядаємо процес диверсифікації», - підкреслив він.

Генеральний директор Запорізької АЕС Олександр Остаповець подякував присутнім за вже виконану роботу щодо впровадження на ЗАЕС палива Westinghouse. «Процес диверсифікації постачань ядерного палива на енергоблоках Запорізької АЕС відбувається у відповідності із запланованими термінами. Ми впевнені в результаті», - резюмував Олександр Остаповець.

Під час робочого візиту на Запорізьку АЕС делегація також відвідала один з найуспішніших і унікальних проектів України в області підготовки та підтримки кваліфікації ремонтного персоналу - тренажерний комплекс спеціальної підготовки ремонтного персоналу навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

Нагадаємо, серед успішних проектів, що реалізуються на Запорізькій АЕС у 2018 році, слід відзначити проект підвищення енергетичної безпеки України шляхом диверсифікації постачань ядерного палива.

У червні 2016 року в активну зону п'ятого енергоблоку Запорізької АЕС було завантажено ядерне паливо американської компанії Westinghouse шведського виробництва. Таким чином, енергоблок перейшов на змішану зону - три чверті «російського» палива і чверть «американського». У червні 2017 року в активну зону п'ятого енергоблоку Запорізької АЕС було дозавантажене ядерне паливо американської компанії Westinghouse. Після цього активна зона енергоблоку на половину складається з «російського» ядерного палива, а на половину з «американського».

У вересні-жовтні 2017 року в активні зони першого, третього і четвертого енергоблоків Запорізької АЕС також було завантажено ядерне паливо компанії Westinghouse і ці енергоблоки перейшли на змішану зону - три чверті «російського» палива і чверть «американського».

У 2018 році п'ятий енергоблок буде вже на три чверті завантажений «американським» паливом і на одну чверть «російським», активні зони першого і третього енергоблоку будуть наполовину складатися з «російського» ядерного палива, а на половину з «американського». У зв'язку з виконанням робіт щодо продовження терміну експлуатації, завантаження чергової партії «американського» палива на четвертому енергоблоці буде виконано в 2019 році.

Передбачається, що у 2019-2021 роках активні зони першого, третього, четвертого і п'ятого енергоблоків Запорізької АЕС будуть повністю сформовані з «американського» ядерного палива. Другий та шостий енергоблоки ЗАЕС планується продовжувати експлуатувати з використанням тільки «російського» ядерного палива.

Довідка. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п'ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.