Міненерговугілля підвищило прогноз експорту електроенергії

У міністерстві вважають, що приріст показників експорту забезпечать поставки до Молдови.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості збільшило прогноз експорту електроенергії в Молдову і країни ЄС у червні цього року порівняно з показником, який закладався в прогнозний баланс на 2018 рік, на 1% - до 495 мільйонів кВт-год.

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Про це йдеться в Прогнозному балансі електроенергії на травень 2018 року, який опублікований на сайті міністерства.

Згідно з документом, збільшення експорту прогнозується за рахунок нарощування поставок до Молдови на 5 мільйонів кВт-год - до 95 мільйонів кВт-год. Також прогнозується, що експорт до Польщі в червні становитиме 100 мільйонів кВт-год, до інших країн ЄС (з так званого "острова Бурштинської ТЕС") – 300 мільйонів кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, у Прогнозному балансі електроенергії на 2018 рік Міненерговугілля закладало значення експорту електроенергії на рівні 5,998 мільярда кВт-год.

У квітні 2018 року Україна експортувала 592,9 мільйона кВт-год, що на 10,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.