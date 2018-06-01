Президент Westinghouse Хосе Еметеріо Гутьєррес: Через декілька років мільйони автомобілів стануть електрокарами. Нам буде потрібна величезна кількість концентрованої енергії, щоб забезпечити їх усіх

Україна продовжує виборювати свою незалежність. Особливо від свого споконвічного та агресивного сусіда – Росії. І мова йде не тільки про війну на Донбасі, а й протистояння ще в одному не менш важливому секторі – енергетичному. І на цьому фронті у нас є перемоги. Зокрема, Україна на 100% подолала залежність від поставок ядерного палива з Росії, розпочавши співпрацю з американо-японською компанією Westinghouse Electric Company. Ця компанія є одним із світових лідерів у сфері ядерних енергетичних технологій та займає значну долю на світовому ринку ядерного палива.

На сьогодні паливо виробництва Westinghouse вже використовується на шести із 15-ти енергоблоків українських АЕС. Більше того, «Енергоатом» та його іноземний партнер ведуть переговори про подальше розширення співробітництва і виробництво ядерного палива для енергоблоків ВВЕР-440 Рівненської АЕС (поки що Westinghouse виробляє паливо лише для реакторів типу ВВЕР-1000, встановлених на решті українських АЕС). Також світовий ядерний гігант допомагатиме «Енергоатому» вийти на європейський ринок електроенергії та розпочати її експорт по так званому енергомосту «Україна-ЄС». Westinghouse, разом із партнерами (поляками та французами) готовий стати партнером «Енергоатому» у створенні цього «мосту» та прийняти участь у відповідному конкурсі, який влітку цього року має оголосити Кабінет міністрів України.

Нещодавно Westinghouse зіткнувся із певними фінансовими труднощами, що змусили його підрозділ в США пройти процедуру банкрутства. Але компанія не тільки втрималась «на плаву», а й уклала нові довгострокові угоди та повністю виконує всі зобов’язання перед «Енергоатомом».

Пане Гутьєррес, перше питання, звичайно, про стан виконання контракту на поставку ядерного палива для «Енергоатому». Для скількох енергоблоків ваша компанія поставляє паливо?

На сьогодні ми постачаємо паливо для шести з 15-ти енергоблоків. Відповідно до угоди, строк дії якої подовжено, до 2021-2025 років ми маємо вийти на постачання палива на сімох енергоблоків.

Діючі поставки відбуваються відповідно до графіку?

Ми здійснюємо поставки відповідно до графіку. Наше паливо працює добре. «Енергоатом» задоволений тим, що наше паливо працює добре, а ми – тим більше.

Раніше компанія зробила заяву про розробку ядерного палива для енергоблоків типу ВВЕР-440. На якому етапі перебуває цей процес?

У нас є розроблений дизайн палива для таких реакторів. В минулому ми забезпечили поставку семи партій такого палива для Фінляндії. На сьогодні ми маємо оновити та покращити дизайн палива відповідно до нових стандартів. Але для цього ми повинні мати споживачів, які забажають провести диверсифікацію і будуть зацікавлені в такому паливі виробництва Westinghouse. Ми працюємо із такими споживачами для того, щоб отримати зобов’язання з їхньої сторони. Як тільки ми їх отримаємо, ми будемо готові до узгодження позицій та виробництва.

Чи співпрацюєте ви у цьому питанні із «Енергоатомом»?

Так. Так само як зі споживачами із інших країн, наприклад, Чехії або Словаччини.

Тобто, коли «Енергоатом» визначиться, що він бажає використовувати ваше паливо, тоді можливий початок робіт?

Спочатку ми погодимо фінальну версію дизайну палива – тому, що ми маємо його оновити і вже тоді перейти до виробництва. Цей дизайн буде однаковим для всіх блоків ВВЕР-440, хоча й можливі невеликі модифікації.

Скільки часу знадобиться від того моменту, коли ви знайдете спільне рішення з «Енергоатомом» до введення палива в експлуатацію?

На сьогодні я не можу сказати скільки часу це займе. Але я думаю, кілька років точно.

Дозвольте також питання щодо циклу виробництва ядерного палива. В Україні є виробник уранового концентрату – «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Чи можливе залучення вітчизняної уранової сировини в цикл виробництва палива для «Енергоатому»?

Звичайно. Але процес виробництва палива не такий простий. Якщо у вас є уранова руда, видобута з шахти, ви маєте пройти через етап її конверсії та збагачення і тільки тоді перейти до фабрикації ядерного палива. Ми займаємося фабрикацією ядерного палива. Якщо «Енергоатом» візьме уран, збагатить його і передасть його нам, ми можемо зробити з нього паливо. Нема проблем. На сьогодні уран – це товарний продукт на світовому ринку, ви можете купити його з різних джерел і використати на ці цілі (фабрикації ядерного палива, - УНІАН).

Тобто, ви використовуєте вже ізотопно збагачений уран, який може прибувати із різних джерел (країн) для виробництва палива для «Енергоатому»?

Споживач забезпечує нас збагаченим ураном – який він купує на ринку, де також купує і послуги із збагачення – а ми вже виробляємо тепловиділяючі збірки. Такий алгоритм працює для всіх споживачів, не тільки для «Енергоатому».

Westinghouse також приймає участь у проекті «Енергетичний міст «Україна-ЄС»» разом із компаніями Polenergia International та EDF Trading. Яка роль та зацікавленість вашої компанії у цьому проекті?

Ми вважаємо, що «Енергетичний міст» - це дуже цікавий та стратегічний проект. Це шлях до синхронізації української енергосистеми з Європейським Союзом. Наш інтерес та роль у цьому проекті полягають у тому, щоб допомогти «Енергоатому» покращити ефективність роботи АЕС та підвищити їх потужність. Завдяки нашому співробітництву «Енергоатом» зможе виробляти на десять-п'ятнадцять відсотків більше електроенергії на окремому енергоблоці і забезпечити її постачання по цій лінії (по ЛЕП, які забезпечать експорт електроенергії в ЄС, – УНІАН). Тобто технічна роль Westinghouse – це підвищити ефективність та потужність енергоблоків.

На якому етапі реалізації перебуває цей проект?

Прийняття кінцевого рішення, в тому числі відкриття тендеру, збір пропозицій та вибір групи компаній, які будуть виконувати цей проект, залежить від українського уряду. Наш консорціум з Polenergia та EDF Trading буде приймати участь у тендері, і як тільки ми отримаємо документи про умови тендеру, ми почнемо їх опрацьовувати і запропонуємо найкращу пропозицію.

Український уряд не повідомляв вас, коли буд розпочатий конкурсний відбір?

Ми знаємо, що вони планують запустити тендерну процедуру цього літа (але має бути відповідне урядове рішення), ми отримаємо всю документацію і будемо готові забезпечити свою пропозицію до кінця цього року. Після цього буде процес вивчення та відбору різних пропозицій.

З огляду на ваш досвід, що ви можете сказати про безпеку, технологічний рівень українських енергоблоків у порівнянні із іншими країнами?

Я думаю, що стандарти безпеки в Україні цілком схожі на стандарти інших країн. Я знаю, що «Енергоатом» інвестував багато коштів в свої АЕС, покращивши системи безпеки. У вас гарні стандарти безпеки.

Ми бачимо в Україні дуже гарних інженерів в сфері атомної енергетики. Ці люди знають, що вони роблять та розуміються на ядерній енергетиці. Також при спілкуванні ми побачили високий рівень професіоналізму регулятора (Державна інспекція ядерного регулювання, – УНІАН) і вони тісно співпрацюють з регуляторами країн ЄС.

Ми знаємо, що «Енергоатом» довгий час працював тільки з одним постачальником та однією технологією [палива]. Зараз компанія отримала можливість працювати з другим постачальником ядерного палива. Вони бачать рівень технології та вигоду від диверсифікації поставок. Також співпраця з Westinghouse дала значну перевагу для всієї атомної енергетики України. І ми раді співпрацювати з колегами із «Енергоатому».

Чи берете ви участь в інших проектах «Енергоатому», наприклад в модернізації енергоблоків українських АЕС?

Ми співпрацюємо в проектах, пов’язаних з модифікацією АЕС, а також інструментальним контролем. Ми провели декілька інженерних аналізів і плануємо продовжити співпрацю у цих напрямах. У нас є гарні технології та багато досвіду. Впевнений – ми можемо принести користь не тільки «Енергоатому», але й вашій країні загалом.

Раніше повідомлялося про те, що канадська інвестиційна компанія Brookfield Business Partners L.P. планує в третьому кварталі 2018 року завершити угоду по купівлі Westinghouse Electric Company за 4,6 мільярда доларів. Чи не змінилися строки закриття цієї угоди?

Ні, нічого не змінилося. Ми очікуємо, що угода може бути закрита, скажімо, між липнем і вереснем, тобто в третьому кварталі. Ми цілком отримуємось цього графіка.

Також раніше Westinghouse оголосив процедуру банкрутства, чи вплине ця процедура на виконання контрактів з «Енергоатомом» та на політику Westinghouse щодо українського ринку?

Ні. Наші спеціалісти в США добре провели процедуру банкрутства, без втрати поставок палива чи контрактів. Навпаки, ми підписали нові довготермінові контракти.

Я також хочу пояснити, що єдиний підрозділ компанії, який потрапив під процедуру банкрутства – це компанія Westinghouse в США. Європейський підрозділ Westinghouse Electric Sweden – не знаходиться в процедурі банкрутства, компанія не зупиняла поставок. Процедура банкрутства не зачіпає європейського ринку.

Дозвольте також поцікавитись вашим поглядом на розвиток атомної енергетики в майбутньому у світі та європейських країнах – у зв’язку із такими ризиками, як повна відмова деяких країн (наприклад, Німеччини) від атомної генерації.

Зараз дуже цікавий час для атомної енергетики. Розмови про її розвиток продовжуються досить довго. Ми в Westinghouse продовжуємо бути оптимістами щодо майбутнього атомної енергетики. У нас немає жодного сумніву – вона буде залишатися потужною частиною енергетичного міксу.

Ви праві, після аварії на «Фукусімі» (аварія на АЕС «Фукусіма -1» в Японії 2011го року, – УНІАН), у Німеччини – як я це називаю – була емоційна реакція, не технічна або політична, а саме емоційна реакція. Вони зробили помилку, зупинивши реактори, які дуже добре працювали і з точки зору безпеки, і з точки зору економіки. Як наслідок, Німеччина не зможе досягти мети по зменшенню викидів вуглекислого газу. Фактично, як можна побачити із статистики ЄС, вони збільшили викиди СО 2 в 2016-2017 роках. Нещодавно Ангела Меркель визнала, що вони не зможуть досягнути цілей по викидам СО 2 до 2021 року тому, що вони замішують атомну енергетику спалюванням вугілля, вони не заміщують атомну енергетику відновлювальними джерелами енергії.

В Україні за допомогою атомної енергетики генерується більше половини електроенергії, все інше – з вугілля та відновлювальних джерел. Якщо Україна вирішить закривати атомні блоки, то буде змушена замінювати атомну енергію вугіллям. Іншого виходу нема. Але тоді це призведе до відповідних екологічних та економічних наслідків… Ми бачимо зростання долі відновлювальних джерел, але також абсолютно необхідною залишається базова електроенергія (яку виробляють АЕС, – УНІАН).

Ми дуже наполегливо працюємо у Китаї. Ми збудували реактори AP1000, зараз ми також працюємо в Індії та Саудівській Аравії. Ці країни хочуть підтримати зростання своїх економік, але на сьогодні вони мають дуже значні проблеми з навколишнім середовищем. Я нещодавно був в Індії, там неймовірні проблеми із забрудненням повітря у зв’язку із величезною кількістю автомобілів. Їх уряд вирішив, що єдиний шлях це виправити – це будувати атомні реактори та електростанції на відновлювальних джерелах енергії. Саме це роблять Індія та Китай. Ми бачимо, що країни на Близькому Сході та в Азії планують збудувати багато атомних енергоблоків. Деякі країни поки затримують старт будівництва нових енергоблоків, але я вірю, що вони приймуть рішення використовувати нові реактори, які будуть працювати по сорок-п’ятдесят років. Ці реактори будуть дуже безпечні, в їх розробку було інвестовано багато коштів.

Є ще один важливий момент. Попит на електроенергію у світі на сьогодні знижується на тлі економічних криз, але я вірю, що ми побачимо електрифікацію економіки, включаючи транспортну галузь. Ще нещодавно я сумнівався, але зараз я впевнений, що через декілька років ми побачимо, як мільйони автомобілів стануть електрокарами. Нам буде потрібна величезна кількість концентрованої енергії, щоб забезпечити всі ці автомобілі. Ми можемо виробляти цю електроенергію з вугілля, газу, нафти, відновлювальних джерел та атомної енергії. Ми знаємо про труднощі з відновлювальними джерелами, тож ми віримо, що атомна енергія продовжить грати важливу роль.

Що ви можете сказати про нові технології в атомній енергетиці? Які реактори можуть використовуватися в майбутньому?

Я не експерт з питань нових технологій. Є різні можливості. Одні дослідники працюють над реакторами на швидких нейтронах, які використовують відпрацьоване ядерне паливо для генерації електроенергії. Ці реактори мають різні модифікації. Інші вчені працюють над малими модульними реакторами потужністю від 200 до 400 мегават. Ідея їх використання полягає у тому, що інвестиції в будівництво будуть нижчими, ніж для великих реакторів. Це дає можливість збудувати спочатку один невеликий реактор, а потім – наступний. Є навіть компанії, які шукають можливість збудувати ще менший реактор. Є дуже багато різних технологій і на сьогодні складно сказати, які набудуть поширення в майбутньому.

У Westinghouse є три різні альтернативи, але на даний момент ми вирішуємо, який зробити вибір. Розвивати всі три напрями одночасно ми не будемо. Про те, якій з трьох технологій буде віддана перевага, ми зможемо сказати пізніше.

Дмитро Сидоров