Рекордний видобуток нафти в США: "чорне золото" знову дешевшає

Brent подешевшала до $77,48 за барель, WTI - до $66,88 за барель.

Світові ціни на нафту знижуються в п'ятницю вранці, відіграючи статистику по рекордного рівня видобутку сировини в США.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 7:58 серпневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent подешевшали на 0,1% - до 77,48 долара за барель, липневі ф'ючерси на нафту марки WTI - на 0,24%, до 66,88 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними управління енергетичної інформації (EIA) міністерства енергетики США, середньодобовий видобуток нафти в країні в березні знову повернувся до рекордних значень і вперше в історії США сягнув 10,474 мільйона барелів на добу, збільшившись на 2,1% в місячному вираженні і на 14,6% у річному.

Разом з цим інвестори реагують на дані за тижневої динаміки видобутку і запасів нафти в США. За тиждень, що завершився 25 травня, видобуток нафти в країні зріс на 44 тисячі барелів на добу - до 10,769 мільйона барелів на добу. Запаси при цьому знизилися сильніше очікувань експертів - на 3,6 мільйона барелів, або на 0,8%, до 434,5 мільйона барелів (при прогнозі зниження лише на 0,4 мільйона барелів).

На котирування нафти продовжують чинити тиск й побоювання зростання видобутку нафти країнами ОПЕК+. Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив минулого тижня, що поступове збільшення нафтовидобутку в рамках угоди ОПЕК+ може початися з третього кварталу поточного року, якщо буде прийнято таке рішення.