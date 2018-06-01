В Україні для розвитку газовидобутку необхідно лібералізувати правила роботи для газодобувних компаній - гендиректор «Смарт-Холдингу»

Для досягнення урядом України амбітних цілей у сфері газовидобутку, зафіксованих в оновленій енергостратегії, необхідні подальша лібералізація правил роботи для газодобувних компаній і стимулювання припливу інвестицій у розробку нових перспективних родовищ.

Так прокоментував УНІАН генеральний директор ПРАТ «Смарт-Холдинг» Олексій Пертін плани уряду досягти до 2020 року повного забезпечення України газом власного видобутку і навіть приступити до експорту «блакитного палива».

За його словами, останнім часом, дійсно, прийнята низка важливих для розвитку галузі законодавчих актів, які в перспективі будуть мати позитивний ефект. Це і зниження ренти для нових свердловин, і децентралізація відрахувань по ренті, і спрощення ряду рудиментарних дозвільних процедур, які роками штучно стримують розвиток галузі. Тим не менш, проблеми залишаються.

«Фундаментальною перешкодою для розвитку вітчизняного газовидобутку сьогодні залишається припинення аукціонів з продажу спецдозволів на нафтогазоносні ділянки. Діючі родовища виснажуються, і збереження нинішньої ситуації загрожує суттєвим спадом обсягів вже в середньостроковій перспективі, адже для облаштування однієї свердловини - від розвідки до введення в експлуатацію – потрібно в середньому від 1,5 до 3 років. Необхідний перегляд самих процедур отримання нових ліцензій. Зокрема, підвищення прозорості проведення аукціонів Державною службою геології та надр. Важливим питанням для галузі залишається якість геологічної інформації, що надається потенційному інвестору в ході проведення аукціонів», - підкреслив Пертін.

Крім цього, за його словами, важливим моментом, який має суттєвий негативний вплив на інвестиційну привабливість галузі, є ризики необґрунтованого призупинення дії ліцензій Державною службою геології та надр. Також критично необхідна доробка чинного Кодексу про надра з урахуванням нових реалій.

«Галузь досі змушена працювати за нормами, прийнятими в 1994 році і які успадкували, в основному, радянські принципи і механізми розробки надр, які не відповідають сучасним світовим практикам», - підсумував Пертін.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 18 серпня 2017 року затвердив Енергетичну стратегію до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». В ній, зокрема, закріплені плани уряду досягти до 2020 року повного забезпечення країни газом власного видобутку і навіть приступити до експорту «блакитного палива».

Україна останні роки активно скорочує споживання газу: в 2014 році воно склало 39,7 млрд куб. м, у 2015 – 31,4 млрд куб. м, у 2016 - 30,3 млрд куб. м, у 2017 - 28,4 млрд куб. м.

Між тим, за даними Держстату, газовидобуток в 2016 році збільшився лише на 1,5% - з 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометрів, а у 2017 – на 4,2%, до 20,8 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. «Смарт-Холдинг» - одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України. Інтереси групи зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства «Смарт-Холдингу» інвестують в об'єкти гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, банківського сектора, сільського господарства, суднобудування і нерухомості. Бенефіціаром компанії є Вадим Новинський.