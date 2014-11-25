Путін на 15 років звільнив "Газпром" від сплати податків з видобутку газу для Китаю

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про податковий маневр у нафтовій галузі, відповідний документ розміщено на порталі правової інформації, повідомляє Прайм.

У рамках податкового маневру поетапно (за три роки) знижуються вивізні мита на нафту (в 1,7 разу) і нафтопродукти (у 1,7-5 разів) в залежності від їх виду і підвищуються ставки ПВКК на нафту (в 1,7 разу) і газовий конденсат (у 6,5 разу). Щоб не допустити зростання цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку і мінімізувати негативні шоки для окремих галузей поетапно знижуються ставки акцизів на них.

З метою збереження існуючих фіскальних стимулів у нафтовидобувній галузі уточнюється порядок розрахунку понижуючих коефіцієнтів до ПВКК на нафту та експортного мита на нафту. Це дозволить знизити податкове навантаження на видобуток пільгованих видів нафти порівняно з 2014 роком на 5-24% залежно від виду нафти.

Згідно із законом, у 2015 році акциз на автомобільний бензин четвертого класу складе 7,3 тис рублів за тонну, у 2016 році - 7,53 тис рублів, а в 2017 році - знизиться до 5,83 тис рублів. Ставка акцизу на бензин п'ятого класу в 2015 році складе 5,53 тис рублів, у 2016 році - 7,53 тис рублів, а в 2017 році скоротиться до 5,83 тис рублів.

Ставки акцизів на дизпаливо в 2015 році збільшуються до 3,45 тис рублів за тонну, у 2016 році - до 4,15 тис рублів, а в 2017 році знизяться до 3,95 тис рублів.

Згідно з законом, природний газ є підакцизним товаром, якщо оподаткування акцизом природного газу передбачено міжнародними договорами РФ.

Документ передбачає встановлення акцизу на газ, що поставляється в рамках "Блакитного потоку" в Туреччину, при цьому "Газпром" буде зобов'язаний пред'являти суму акцизу до оплати покупцеві.

Обнуляються податок на видобуток корисних копалин (на 15 років) і податок на майно (на 20 років) при реалізації "Газпромом" проекту поставок газу до Китаю по газопроводу "Сила Сибіру".

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Термін застосування знижувальних коефіцієнтів, що застосовуються щодо важкодобувної нафти, видобутої з нафтонасичених пластів, збільшується з 10 до 15 років. А мінімальні розміри разових платежів за користування надрами, що встановлюються щодо нафти і газового конденсату, знижуються з 10% до 5% від очікуваних надходжень по ПВКК.