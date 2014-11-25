Словаччина готова збільшити поставки газу в Україну

Про це заявив у вівторок "РИА Новости" офіційний представник компанії Ваграм Чугурян.

"Існують технічні можливості для подальшого збільшення поставок газу в реверсному режимі в Україну через територію Словаччини", - сказав Чугурян.

За його словами, все залежить від української сторони, яка зараз веде роботи з подальшого вдосконалення систем прокачування газу своєю територією.

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"Як тільки Eustream отримає від української сторони підтвердження про її готовність до нарощування потужностей поставок, він оголосить про запуск процедури Open Season, під час якої будуть зареєстровані фірми, що надали заявки на прокачування додаткових обсягів газу в Україну", - сказав Чугурян.

Весь процес, за його словами, займає всього кілька тижнів. Про те, наскільки в подальшому можуть зрости обсяги прокачування газу в Україну, представник Eustream відмовився повідомити.