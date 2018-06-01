«Нафтогаз» висунув «Газпрому» свої умови щодо транзиту російського газу - росЗМІ

«Нафтогаз» зажадав від «Газпрому» підняти транзитний тариф.

НАК "Нафтогаз України» направив свої пропозиції російському "Газпрому" щодо умов транзиту російського газу в 2020-2028 роках - після закінчення поточного транзитного контракту.

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Про це пише російський «Комерсант» з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників "Ъ", умови комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко направив заступнику голови правління "Газпрому" Олександру Медведєву "на травневих святах".

«Нафтогаз» пропонує такі варіанти — самостійне бронювання «Газпромом» потужностей газотранспортної системи (ГТС) України або їх бронювання клієнтами «Газпрому» (останнє фактично означає здачу газу «Газпромом» на східному кордоні України). У цих випадках застосовним правом для контракту буде українське, яке, наполягає «Нафтогаз», зараз гармонізовано з енергозаконодавством ЄС.

Інший варіант — продаж газу «Нафтогазу» на східному кордоні України з зворотною купівлею цього обсягу на західній (газовий своп). У цьому випадку плата за транзит буде оформлена як маржа між угодами, і «Нафтогаз» готовий на контракт по іншому праву, в тому числі по шведському (як зараз в транзитному контракті).

Що стосується рівня тарифів на прокачування, то «Нафтогаз» наполягає на їх підвищенні вже в 2018-2019 роках (тобто в рамках діючого контракту), вважаючи їх заниженими.

Формула тарифу зараз складається з двох частин — ставки за прокачування 1 тис. кубометрів на 100 км плюс ціни «паливного газу» (який «Газпром» постачає «Нафтогазу»). Паливна складова — компенсація витрат «Нафтогазу» на газ, який спалюється на компресорних станціях для забезпечення транзиту. Зараз повна ставка транзиту, за розрахунками "Ъ" — $2,52 на 1 тис. кубометрів на 100 км, у тому числі $0,65 паливної складової.

«Нафтогаз» виходить з того, що «Газпром» відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу буде прокачувати по ГТС України не менше 110 млрд кубометрів на рік в 2018-2019 роках. За діючою ставкою без урахування паливної складової «Нафтогаз» отримуватиме $2,55 млрд виручки в рік. Але компанія хоче $3,7 млрд — із зростанням тарифу приблизно на 33%. Компанія 13 березня направила «Газпрому» повідомлення про перегляд тарифів, і якщо сторони не домовляться, збирається йти в арбітраж. Після 2019 року «Нафтогаз» вважає достатньою тарифну виручку в $2,7 млрд в рік без паливної складової (зростання ставки на 3% при інших рівних), але за умови транзиту 110 млрд кубометрів на рік. «Нафтогаз» пропонує перенести підвищені платежі за 2018-2019 роки на 2020-2028 роки, тоді в найближчі два роки тариф не зміниться, а потім середній платіж становитиме $3,2 млрд в рік.

При цьому співрозмовники видання, близькі до "Газпрому", називають цю позицію "шантажем".

«Газпром» не тільки не збирається прокачувати 110 млрд кубометрів, але й публічно заявляє про майбутнє зниження транзиту через Україну до 10-15 млрд кубометрів. За словами співрозмовників "Ъ", "Газпром" на переговорах зайняв позицію, згідно з якою після 2019 року плата за транспортування газу від кордону з РФ до Німеччини через центральний коридор (Україна, Словаччина, Чехія) повинна бути порівнянна з тарифом на трансбалтійському газопроводі "Північний потік-2", який зараз будують. За розрахунками «Нафтогазу», в такому разі тариф через Україну має впасти в 2,5 раза, до $1 за 1 тис. кубометрів на 100 км.

За словами джерел "Ъ", якщо "Газпром" наполягає на зниженні тарифів або відмовиться гарантувати завантаження ГТС в 110 млрд кубометрів, "Нафтогаз" хоче зажадати в арбітражі компенсації знецінення ГТС через неповну окупність інвестицій. Розмір знецінення при тарифі у $1 і транзиті до 13 млрд кубометрів «Нафтогаз» оцінює в $11 млрд, при поточному тарифі і транзиті в 65 млрд кубометрів — до $6 млрд.

Як повідомляв УНІАН, російський монополіст «Газпром» програв судовий спір із «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 млрд куб. м газу в рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як «газова» криза була успішно подолана, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання щодо транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь «Нафтогазу» призводить до нарахування пені «Газпрому» в розмірі 0,5 млн дол.

30 травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в закордонних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, вже опинилися акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».