РФ, Саудівська Аравія, Венесуела і Мексика не домовилися про зниження нафтовидобутку

Представники Росії, Саудівської Аравії, Венесуели та Мексики домовилися про регулярні зустрічі та моніторинг нафтових цін під час перших переговорів у чотиристоронньому форматі, однак не погодили спільну позицію щодо необхідності скорочення видобутку, повідомляє Прайм.

Зустріч за участю міністра енергетики РФ Олександра Новака і глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна пройшла в закритому режимі в готелі Hayatt у Відні. Учасники зустрічі відмовилися від оприлюднення спільної заяви за її підсумками. Заяви для преси зробили "Роснефть" і міністр закордонних справ Венесуели Рафаель Рамірес.

"За своєю динамікою поточний масштаб падіння цін на нафту в історичній ретроспективі відповідає прояву світової економічної кризи. Однак світова економіка і попит на нафту зростають. Також на ринку відсутній критичний дисбаланс попиту і пропозиції", - йдеться в заяві "Роснефті" за підсумками зустрічі.

Читайте такожFitch назвало країни, які найбільше постраждають від дешевої нафти

Засідання відбулося у вівторок, за два дні до зустрічі міністрів країн-експортерів нафти (ОПЕК), на якому мають домовитися про заходи щодо запобігання подальшому зниженню ціни на нафту, яка вже впала на 27% в 2014 році через появу нових центрів видобутку.

Нова група об'єднує двох найбільших експортерів нафти, Росію та Саудівську Аравію, прихильника скорочення видобутку Венесуелу та Мексики, яка не входить в ОПЕК. Сторони домовилися про подальші чотиристоронні консультації один раз у квартал, створивши новий формат для обговорення ціни на нафту, який дозволить залучити в процес вироблення рішень країни, що не входять в ОПЕК.

У заяві "Роснефть" посилається на різні умови для скорочення видобутку серед виробників нафти, що унеможливлює швидку зміну рівня видобутку в Росії, проте попереджає, що країна здатна зробити "заходи структурного характеру з наслідками в середньостроковому і довгостроковому періоді".

Рамірес за підсумками зустрічі заявив журналістам, що сторони обговорювали зниження рівня видобутку, проте не прийшли до конкретних рішень. Він заявив, що Венесуела вважає ціну 100 доларів за барель справедливою, а поточні ціни надто низькими. Міністр нафти Саудівської Аравії Алі ібн Ібрагім ан-Нуайме і міністр енергетики Мексики Педро Хоакін Колдвел відмовилися від заяв.

Багато спостерігачів очікували від Росії виявлення готовності знизити рівень видобутку в разі, якщо країни ОПЕК зроблять те ж саме. Однак Сєчін заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg за підсумками зустрічі, що навіть падіння ціни на нафту до 60 доларів за барель не змусить Росію знижувати рівень видобутку. Ціна 60 доларів за барель робить нерентабельними проекти сланцевої нафти в США.

Читайте такожРосійський рубль втрачає віру в нафту і продовжує дешевшати

Частка країн ОПЕК та інших виробників нафти падає завдяки зростанню видобутку сланцевої нафти в США. У зв'язку з цим багато аналітики підозрюють Саудівську Аравію у навмисній політику зниження цін на нафту з метою зупинити розвиток проектів з видобутку в США. Інша теорія, навпаки, передбачає спільні дії США і Саудівської Аравії з метою ущемлення інтересів Росії та Ірану.