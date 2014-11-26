Ціни на нафту продовжують знижуватися

Ціни на нафту знижуються в середу на тлі слабких економічних показників азіатських країн.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,12 до $78,21 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,02 до $74,07.

В економіці Японії почалася рецесія, зростання ВВП Індії в третьому кварталі ймовірно сповільнилося до 5 відсотків з 5,7 відсотка в другому кварталі, а південнокорейські експерти застерегли Банк Кореї від недооцінювання ризику дефляції, повідомляє Рейтер.

"В економіці США все відмінно, але майже всі інші країни відчувають труднощі, ризикуючи знизити темп економічного зростання. На світовому ринку нафти в 2014 році очікується значний надлишок. ОПЕК буде непросто виправити ситуацію", - йдеться в щотижневому звіті PIRA Energy Group.

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Напередодні наради ОПЕК, яке відбудеться у четвер, аналітики дають різноманітні прогнози рішення про видобуток - від його зниження на 1 мільйон барелів на добу до збереження нинішнього обсягу.

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"Враховуючи зміцнення долара США і зниження прогнозів економічного зростання, ми вважаємо, що ОПЕК зробить якісь дії. Незрозуміло тільки, чи зможуть країни ОПЕК домовитися відразу або тільки затвердять зниження видобутку на початку майбутнього року", - написали аналітики Deutsche Bank в спеціальному звіті, присвяченому нараді.

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Якщо країни ОПЕК не домовляться про значне скорочення видобутку, ціна нафти може впасти до $60 за барель, припускають учасники ринку.