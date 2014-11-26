Міненерговугілля дало добро на імпорт електроенергії з Росії

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України схвалило заявки компаній ДТЕК і «Енергомережа» на імпорт електроенергії з Росії.

Як повідомили УНІАН у міністерстві, на узгодження було подано лише дві заявки.

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Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони від 4 листопада «Про забезпечення енергобезпеки держави та невідкладні заходи для стабільного проведення опалювального сезону», Міненерговугілля схвалило імпорт електроенергії з РФ з метою забезпечення надійного функціонування Об'єднаної енергосистеми України.

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