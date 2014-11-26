Компанія «Бізнес-Інвест» допущена до торгів з продажу 25% «Закарпаттяобленерго» на УМВБ

«Допущені до торгів», - сказав він.

Раніше джерело на ринку повідомило УНІАН, що УМВБ намагається не допустити до торгів з продажу 25% «Закарпаттяобленерго» компанію «Бізнес-Інвест» з метою продажу частки підприємства заздалегідь визначеному покупцеві.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 листопада, Українська міжбанківська валютна біржа проводить торги з продажу 25% акцій компанії «Закарпаттяобленерго». Початкова ціна зазначеного пакета акцій становить 67,1 млн грн.

Довідка УНІАН. «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, державі належать 25% акцій компанії, 10,53% - VS Energy International NV (Нідерланди), 50% - компанії «Енергетична Україна ТВ».