США готують санкції проти країн, задіяних у будівництві "Північного потоку-2" - ЗМІ

13:32, 03 червня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до введення санкцій проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

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Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на обізнані джерела, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що Білий дім розглядає й інші шляхи блокування проекту "Північний потік-2", але більшість ключових фігур в адміністрації схиляються до санкционному сценарієм. Аналогічні настрої переважають і в Конгресі США.

У Вашингтоні та багатьох східноєвропейських столицях висловлюють побоювання, що "Північний потік-2", який має вдвічі збільшити прямі постачання газу з Росії до Німеччини, ще більше посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів.

Ілюстрація REUTERS

Видання нагадує, що візит до Вашингтона міністра закордонних справ Німеччини Гайко Маасу, що відбувся минулого тижня, що проходив в обстановці гострих суперечок з приводу підвищення американських мит на європейські сталь і алюміній, виходу США з ядерної угоди з Іраном та проекту "Північний потік-2".

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Довідка УНІАН. Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу мало початися в 2018 році і закінчитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу та німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу та не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Теги: #Північний потік-2