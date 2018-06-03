США готують санкції проти країн, задіяних у будівництві "Північного потоку-2" - ЗМІ

Зазначається, що Білий дім розглядає й інші шляхи блокування цього проекту.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до введення санкцій проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

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Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на обізнані джерела, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що Білий дім розглядає й інші шляхи блокування проекту "Північний потік-2", але більшість ключових фігур в адміністрації схиляються до санкционному сценарієм. Аналогічні настрої переважають і в Конгресі США.

У Вашингтоні та багатьох східноєвропейських столицях висловлюють побоювання, що "Північний потік-2", який має вдвічі збільшити прямі постачання газу з Росії до Німеччини, ще більше посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів.

Видання нагадує, що візит до Вашингтона міністра закордонних справ Німеччини Гайко Маасу, що відбувся минулого тижня, що проходив в обстановці гострих суперечок з приводу підвищення американських мит на європейські сталь і алюміній, виходу США з ядерної угоди з Іраном та проекту "Північний потік-2".

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Довідка УНІАН. Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу мало початися в 2018 році і закінчитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу та німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу та не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу "Північний потік-2".