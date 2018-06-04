Нафта дешевшає на даних із США та побоюваннях навколо угоди ОПЕК+

Brent подешевшала до $76,47 за барель, WTI - до $65,7 за барель.

Світові ціни на нафту в понеділок вранці знижуються на даних про бурової активності в США і тривалому занепокоєнні трейдерів перспективами угоди про скорочення видобутку ОПЕК+.

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Про це повідомляє Прайм.

Станом на 8:15 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,42%, до 76,47 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,17%, до 65,7 долара за барель.

Інвестори відіграють статистику кількості бурових устрановок в США. Американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes, a GE Company (BHGE) в п'ятницю повідомила, що за тиждень, що завершився 1 червня, кількість нафтових бурових установок у США зросла на дві штуки, або на 0,2% - до 861 одиниці. А загальна кількість нафтогазових бурових установок збільшилася в річному вираженні на 144 штуки, або в 1,2 рази.

Аналітики при цьому зазначають, що прогнози американського нафтового ринку на найближчий час неоднозначні. "Починається літній сезон, коли попит зазвичай високий, і я думаю, що ми будемо спостерігати скорочення запасів нафти в США. Однак при цьому видобуток сланцевої нафти зростає. Питання полягає в тому, який фактор виявиться вагомішим", - наводить агентство Рейтер слова ризик-менеджера нафтового ринку компанії Mitsubishi Corp. Тоні Нунана (Tony Nunan).

Трейдери також продовжують чекати новин про перспективи угоди ОПЕК+. ОПЕК і низка країн, що не входять до ОПЕК (ОПЕК+), домовилися наприкінці 2016 року у Відні щодо скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року, а потім продовжено до кінця березня 2018 року. У листопаді країни ОПЕК+ знову прийняли рішення продовжити "віденську угоду" - до кінця 2018 року.

"Ціна нафти залишається під тиском, оскільки ринок як і раніше зосереджений на обговоренні членами ОПЕК+ питання про те, чи слід їм збільшити виробництво цього року", - наводить агентство Рейтер думку аналітиків ANZ Bank. Ціни на нафту різко знижувалися минулого тижня на новинах про те, що країни-експортери нафти ОПЕК на засіданні у червні можуть прийняти рішення про збільшення видобутку нафти на тлі можливого зниження поставок цієї сировини з Ірану і Венесуели.