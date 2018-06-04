Готуй сани влітку: в українських сховищах вже 9,7 мільярда кубів газу

Газові сховища України заповнено на 31%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 26 травня по 2 червня зросли на 4,1%, або на 378 мільйонів кубометрів, до 9,679 мільярда кубометрів з 9,301 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 2 червня в сховища було закачано 57,35 мільйона кубометрів газу.

Зазначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 31%.

Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року "Укртрансгаз" припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 мільйонів кубометрів на добу.

До 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.