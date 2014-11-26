Компанія «Фаворит» купила 25% «Закарпаттяобленерго» за 255 млн гривень - джерело

Фінансова компанія «Фаворит» придбала 25% акцій енергопостачальної компанії «Закарпаттяобленерго» у держави за 255 млн грн під час торгів на Українській міжбанківській валютній біржі, повідомило УНІАН джерело, присутнє на торгах.

«Виграла ФК «Фаворит», запропонувавши близько 255 млн грн», - сказало джерело, додавши, що початкова ціна 25% енергокомпанії становила 67,1 млн грн.

За словами джерела, в торгах брали участь кілька компаній, а найбільш активно за 25% «Закарпаттяобленерго» боролися ФК «Фаворит» та інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест».

Джерело зазначило, що остання сума, яку запропонував «Бізнес-Інвест», становила 248 млн грн, після чого ФК «Фаворит» підняв її до 255 млн грн і виграв торги.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 листопада, Українська міжбанківська валютна біржа провела торги з продажу 25% акцій компанії «Закарпаттяобленерго». Початкова ціна зазначеного пакета акцій становила 67,1 млн грн.

27 листопада Фонд держмайна України планує виставити на Східно-Європейській фондовій біржі 25% акцій енергокомпанії «Вінницяобленерго» (початкова ціна - 81,8 млн грн), а 28 листопада на фондовій біржі ПФТС - 25% акцій «Чернівціобленерго» (початкова ціна - 36,4 млн грн).

Довідка УНІАН. «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

«Закарпаттяобленерго» за січень-вересень 2014 року збільшило чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 23% - до 107,4 млн грн з 87,3 млн грн.

Власники енергокомпанії розподілені таким чином: 50% належить компанії «Енергетична Україна ТВ», 25% - ФК "Фаворит" та 10,53% - VS Energy International N. V. (Нідерланди).