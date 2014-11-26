Саудівська Аравія проти зниження видобутку нафти

Нефтовидобувальникам не варто знижувати виробництво сировини, заявив сьогодні у Відні міністр нафти Саудівської Аравії Алі ан-Нуайме, повідомляє ТАСС з посиланням на Bloomberg.

"Ціна нафти повинна визначатися ринком", - підкреслив міністр.

Як раніше повідомлялося, 27 листопада у Відні відбудеться зустріч міністрів країн-учасниць ОПЕК, на якій може бути розглянуто питання про скорочення видобутку. Однак серед міністрів немає єдиної думки. Саудівська Аравія з жовтня знижує ціни за азіатськими контрактами. На цьому тлі глава МЗС Венесуели Рафаель Рамірес оголосив, що країна підготувала пропозиції щодо запобігання подальшому зниженню цін і винесе їх на сесію ОПЕК. Постійним прихильником скорочення поставок і підтримки котирувань виступає й Іран.

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З червня вартість бареля нафти сорту Brent впала приблизно на 30%. Основна причина цього падіння, на думку управління енергетичної інформації США (EIA), полягає в зростанні видобутку нафти в США і обсягу поставок сировини з Саудівської Аравії на світовий ринок.

При цьому EIA знизило прогноз ціни на Brent в 2015 році з 101,67 долара за барель до 83,42 дол/барель, а Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує зниження споживання нафти в першому кварталі 2015 року приблизно на 1%, до 92,6 млн барелів у день.

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На думку МЕА, поточна ситуація посилює тиск на ОПЕК, тому організації все важче буде відмовитися від зниження квот на видобуток.

Зниження прогнозів щодо попиту на нафту в світі супроводжується спекуляціями про загрозу "цінової війни" в експортному картелі ОПЕК, що забезпечує близько 40% світових поставок сировини. Ринок стискається, і постачальники нафти починають боротися один з одним за частку у глобальних продажах, вважають експерти.