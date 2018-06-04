"Укрнафта" збільшила прогноз видобутку нафти та газу

Планується, що за підсумками року видобуток нафти компанією становитиме 1,45 мільйона тонн, а газу - 1,07 мільярда кубометрів.

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" планує до 2018 року видобути 1,45 мільйона тонн нафти з конденсатом, що на 5% вище прогнозованого раніше показника, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, очікується, що видобуток газу зросте порівняно з плановим показником на 10% і становитиме 1,07 мільярда кубометрів.

Наголошується, що успішна реалізація програми організаційно-технічних заходів, яка включає капітальні та поточні ремонти свердловин, а також операції з інтенсифікації видобутку, дозволяє прогнозувати збільшення видобутку вуглеводнів за підсумками 2018 року.

"За перші п'ять місяців 2018 року "Укрнафта" провела капітальний ремонт 37 свердловин, розташованих на 15 родовищах компанії у Східній і Західній Україні, отримавши додатково 7,9 тисячі тонн нафти і конденсату і 8,8 мільйона кубометрів газу. Операції виконані з дотриманням графіка і з мінімальними витратами. Обсяги приросту перевищили очікувані показники", - сказано в повідомленні.

При цьому повідомляється, що прогноз компанії припускає, що "Укрнафта" зможе продовжувати видобуток на всіх родовищах, а державні органи не вчинятимуть дії, спрямовані на блокування роботи компанії.

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"У цьому році "Укрнафта" вже виграла низку розглядів, у яких суди зобов'язали Державну службу геології та надр продовжити 27 її спецдозволів, термін дії яких закінчується в 2018 році. Прогноз також припускає, що "Укрнафта" зможе вільно реалізовувати нафту і конденсат на державних аукціонах, що повинно забезпечити стабільний грошовий потік і здатність компанії фінансувати інвестиційну програму. З початку поточного року чотири з дев'яти державних аукціонів, на яких "Укрнафта" за законом зобов'язана реалізовувати свою продукцію, що не відбулися. Пропозиції "Укрнафти" щодо реформування механізму госаукционов були реалізовані не в повному обсязі та конкуренція на них залишається обмеженою", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" в 2017 році скоротила видобуток нафти на 9,2% - до 1,4 мільйона тонн, також в компанії на 14,8% знизився видобуток природного газу - до 1,1 мільярда кубометрів.

Падіння виробничих показників компанії пов'язано з тим, що Держгеонадр протягом декількох місяців блокувала видачу спецразразрешений на видобуток нафти.

У 2017 році закінчився термін дії 9 ліцензій "Укрнафти". Спроби компанії продовжити ліцензії були заблоковані Державною службою геології та надр. Внаслідок цього, з квітня по червень 2017 року "Укрнафта" була змушена зупинити видобуток на шести родовищах.

Пізніше компанія виграла низку судових позовів, успішно оскаржив бездіяльність Держгеонадр, і в кінці жовтня і листопада 2017 року "Укрнафта" змогла відновити видобуток на зупинених родовищах.

Також "Укрнафта" подала в Держгеонадр заявки на продовження 27 спецдозволів, термін дії яких закінчується протягом 2018 року і на які припадає 24% річного видобутку нафти і конденсату і 18% річного видобутку газу в компанії.