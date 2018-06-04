«Газпром» позичить оператору «Турецького потоку» 2 мільярди євро

Відсоткова ставка становить 3,98% річних, але може бути переглянута за згодою сторін. Термін повернення позики – не пізніше 30 грудня 2023 року.

Російський «Газпром» надасть оператор морської частини трубопроводу «Турецький потік» – South Stream Transport B. V. – позику на суму до 2,14 млрд євро.

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Про це йдеться в матеріалах російської газової монополії, повідомляють «Ведомости».

Відсоткова ставка становить 3,98% річних, але може бути переглянута за згодою сторін. Термін повернення позики – не пізніше 30 грудня 2023 року.

Будівництво морської частини другої нитки «Газпром» почав влітку минулого року. Загалом було побудовано 224 км з майже 950 км підводної частини. Дозвіл на її укладання в територіальних водах Туреччини компанія отримала в січні цього року.

В кінці травня «Газпром» і уряд Туреччини підписали протокол про сухопутну ділянку транзитної нитки газопроводу «Турецький потік» для постачання російського газу європейським споживачам. «Газпром» і Botas тоді ж уклали угоду про основні умови і параметри будівництва цієї ділянки. Будівництвом сухопутної ділянки згідно з домовленостями займеться спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima A. S., створена на паритетній основі.

«Турецький потік» – проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга – для країн Південної та Південно-Східної Європи.

Бюджет будівництва обох ниток газопроводу російська компанія оцінює в 7 млрд євро. Фінансовий директор «Газпрому» Андрій Круглов в лютому зазначав, що залучення проектного фінансування для його будівництва малоймовірне, тому він буде повністю побудований за рахунок бюджету російської компанії. Після запуску газопроводу «Газпром» планує рефінансувати частину витрат через випуск проектних облігацій.