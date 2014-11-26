Туреччина чекає від Росії зниження ціни на газ

Туреччина чекає знижки на російський газ, отриманий від «Газпрому» трубопроводом Блакитний потік, щоб збільшити поставки, сказав міністр енергетики Туреччини Танер Йилдиз після засідання міжурядової російсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, повідомляє Рейтер.

"Ми чекаємо, що «Газпром» представить свою пропозицію в рамках ринкових умов, і це буде новий контракт. Сподіваємося, «Газпром» піде нам назустріч (за ціною)", - сказав він журналістам, додавши, що сторони досі обговорюють знижку.

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Туреччина раніше заявляла, що в 2015 році може збільшити закупівлі російського газу, який надходить трансчорноморським Блакитним потоком, до 19 мільярдів кубометрів з нинішніх 16 мільярдів.

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Йилдиз сказав, що частка споживання газу в електрогенерації Туреччині, як очікується, становитеме у 2014 році 45% проти 43% в 2013 році.