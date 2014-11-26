«Надра України» намагається відсудити у компанії екс-міністра Ставицького свою частку в газовому родовищі

Національна акціонерна компанія «Надра України» намагається через суд повернути свою частку в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), яка у 2012 році була неправомірно відчужена на користь компанії «Голден Деррік» (за інформацією ЗМІ, пов'язана з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, який перебуває в розшуку).

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління «Надра України» Ярослав Климович.

За його словами, родовище є одним із найбільших в Україні й належало компанії до 2009 року. При цьому на території родовища залишилися свердловини, які бурила компанія, але вони потребували ремонту.

Климович повідомив, що пізніше була організована спільна діяльність, в яку «Надра України» внесли свої свердловини, інвестори витратили близько 100 млн грн на їх ремонт, нове будівництво і комунікації, а ліцензіат надав спеціальний дозвіл. Три компанії скооперувалися й почали видобувати газ, отримуючи дохід від реалізації пропорційно кожному вкладу компаній.

«У 2012 році компанія «Голден Деррік» почала відчужувати частку «Надра України» в родовищі, яку оцінили в копійки й уклали договір купівлі-продажу, не сплативши навіть усієї суми... Ми вважаємо, що частка була відчужена неправомірно, і судимося з цього приводу», - сказав Климович, зазначивши, що держкомпанія отримувала мільйони гривень дивідендів, маючи частку в родовищі.

За його словами, якщо вдасться виграти суд, то «Голден Деррік» буде змушена виплатити компанії «Надра України» 100 млн грн за період, протягом якого держкомпанія не мала частки в Сахалінському родовищі.

При цьому Климович наголосив, що виступає за те, щоб згадані судові процеси проходили під контролем громадськості та ЗМІ.

«Ми ні в якому разі не хочемо якогось тиску на суд, але хочемо, щоб він був чесним і справедливим. Правда на нашій стороні, й ми налаштовані рішуче. Будемо йти до кінця!» - резюмував голова «Надра України».

Читайте такожПов'язана з «сім'єю» Януковича компанія намагається повернути собі ліцензії на видобуток нафти й газу Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року Генпрокуратура встановила, що у 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала компанії «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Пізніше зазначені дозволи були анульовані.

6 листопада окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги компанії «Голден Деррік» щодо поновлення дії 20 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ, які, на думку компанії, були анульовані незаконно.

17 листопада Держслужба геології подала апеляцію на це рішення.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький оголошений у розшук в рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЕК Сергія Курченка.

Ставицький в 2007-2010 роках був головою «Надра України», а потім два роки - керівником Державної геологічної служби.