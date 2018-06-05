Голландський суд задовольнив клопотання «Нафтогазу» про арешт активів «Газпрому»

«Нафтогаз» розпочав процес примусового стягнення з російського «Газпрому» боргу у 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Голландський суд задовольнив клопотання Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» про арешт активів російського «Газпрому», який не виконав рішення Стокгольмського арбітражу і не виплатив українській стороні 2,56 млрд дол.

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Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Повідомляється, що минулого тижня «Нафтогаз» подав клопотання про арешт частки «Газпрому» в його голландських дочірніх компаніях і про заборгованість цих дочірніх компаній «Газпрому».

«Клопотання було подано для забезпечення права «Нафтогазу» на отримання від російського монополіста 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу, прийнятого в лютому 2018 року. Голландський суд задовольнив ці клопотання, однак шість з семи дочірніх компаній «Газпрому» в Голландії відмовилися співпрацювати з судовими виконавцями. Проте все це ніяк не вплине на арешт», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв зазначив, що «Газпром» діє несумлінно, не виконуючи як рішення арбітражу, так і накази європейських судів інших юрисдикцій.

«Нафтогаз» застосує всі доступні законні засоби і інструменти, щоб домогтися виконання рішення і отримати від «Газпрому» присуджену суму. На жаль, російська компанія діє несумлінно, не виконуючи як рішення арбітражу, так і накази європейських судів інших юрисдикцій», - цитує Коболєва прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 млрд куб. м газу на рік у 2018-2019 роках за цінами, що відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як «газова» криза була успішно подолана, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожен день (починаючи з 28 лютого - дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь «Нафтогазу» призводить до нарахування пені «Газпрому» в розмірі 0,5 млн дол.

Наприкінці травня 2018 року «Нафтогаз України» розпочав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси зі стягнення вже розпочалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, вже виявилися акції компаній - операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».