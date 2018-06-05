Іран збирається нарощувати потужності зі збагачення урану

Нагадаємо, на початку травня США оголосили про вихід із ядерної угоди і відновлення санкцій щодо Ірану.

Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) направить до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) листа про те, що Тегеран починає збільшувати потужності зі збагачення урану.

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«У листі, який буде передано МАГАТЕ, Іран заявить, що процес збільшення потужностей для виробництва UF6 (гексафториду урану) розпочнеться у вівторок», — наводить агентство ISNA слова представника ОАЕІ Бехруза Камальванді. Він зазначив, що мова йде про прискорення виробництва центрифуг, які використовуються для збагачення урану, передає «Комерсант».

На початку травня США оголосили про вихід із ядерної угоди і відновлення санкцій щодо Ірану. В кінці травня держсекретар США Майк Помпео висунув 12 вимог до Ірану. Він оголосив, що Білий дім готує «найжорсткіші санкції в історії» і застосує їх, якщо Тегеран не виконає умови. Зокрема, за словами пана Помпео, Іран повинен припинити збагачення урану і надати інспекторам доступ до всіх своїх об'єктів.

Після цього на сайті аятоли Хаменеї були оприлюднені зустрічні вимоги, пред'явлені ним європейським країнам. Серед них — гарантії з боку європейських банків продовження торгового співробітництва з Іраном, гарантії європейських країн щодо продажу іранської нафти. Також Іран зажадав від країн ЄС показати, що їм можна довіряти, і не зачіпати на переговорах іранську ракетну програму та регіональну активність Тегерана.