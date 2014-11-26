Із держбюджету виділили 103 мільярди на покриття дефіциту «Нафтогазу»

Україна за 9 місяців року закачала в підземні сховища близько 12 млрд кубометрів газу, при цьому для забезпечення діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з бюджету виділили 103 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Нагадаю, що 9 місяців тому резерви НАК «Нафтогаз України» були порожні. Там було 5 млрд кубометрів газу. Ми збільшили ці резерви до 17 млрд кубометрів і зараз у зв'язку з низькими температурами ми вже спожили 2 млрд, тримаємо баланс приблизно на 15 млрд кубометрів газу. Що ми зробили? Ми закачали 12 млрд кубометрів газу протягом 9 місяців – важко, але батареї теплі. Але не розслабляйтеся, газ потрібно економити", - сказав глава уряду.

За його словами, "ті заходи, які ми провели з підвищення тарифів, не дали жодного результату. У зв'язку з падінням національної грошової одиниці, ми не змогли компенсувати дефіцит компанії "Нафтогаз України". А що таке дефіцит? Тарифи не відповідають ринковій ціні, а за газ треба платити по ринку. Щоб платити за газ по ринку ми з бюджету цього року виділили 103 млрд грн НАК «Нафтогаз України», щоб купити газ і покрити різницю в тарифах».

При цьому Яценюк зазначив, що, незважаючи на фінансові труднощі, Україні вдалося позбавитися тотальної залежності від одного постачальника газу – Росії.

Читайте такожУ "Нафтогазі" кажуть, що європейський газ для України набагато дешевший за російський«Разом з європейськими і американськими партнерами ми на 60% замістили природний газ з Росії на природний газ з ЄС. Відмовившись у червні від настійної російської пропозиції про ціну на газ, яка припускала тимчасову знижку, але потім повернулася б на рівні 500 доларів, ми заощадили 0,5 млрд дол. США, тому що газ з Європи дешевший за газ, який нам пропонувала Росія», - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що Україна не змінить курс на подальшу диверсифікацію. «Ми з нашими партнерами ведемо цю роботу. Ми будемо збільшувати обсяги реверсних поставок газу і будувати нові газопроводи для диверсифікації шляхів поставок газу до України. Частина контрактів вже підписана, тому наш шлях з енергетичної диверсифікації є успішним і продовжуватиметься й далі», - сказав Яценюк.