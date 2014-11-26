Італійська Eni хоче перенести початок видобутку газу на заході України на кінець 2015 року

Італійська нафтогазова компанія Eni хоче перенести початок робіт з видобутку газу на Яковлівській і Филимонівській площах (Волинська і Львівська області) на кінець 2015 року.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління «Надра України» Ярослав Климович.

«Вони хочуть перенести програму робіт на кінець 2015 року», - сказав Климович, зазначивши, що Україна має гостру потребу в енергоресурсах, а компанія вже давно має ліцензію і не приступила до реальних робіт.

«Кажу їм: «Відмовляйтеся, може хтось захоче почати швидше або давайте шукати компроміс», - додав голова правління «Надра України».

Він також розповів, що до середини грудня американська Chevron повинна надати інформацію щодо своїх планів з видобутку газу на заході України. Климович зазначив, що держава виконала всі законодавчі та регулюючі вимоги компанії, при цьому Chevron затягує процес підписання операційного договору, після якого повинна приступити до початку розвідувальних робіт на своїх площах.

За словами глави компанії, «на руках» дуже багато ліцензій, які фактично в замороженому стані, навіть незважаючи на те, що там поквартально розписано, які види робіт необхідно виконувати.

«Узяв ліцензію - маєш зобов'язання. Якщо ти їх не виконав, держава повинна мати механізм як її повернути назад і дати тому, хто програму робіт виконає», - підкреслив Климович.

Читайте також«Надра України» намагається відсудити у компанії екс-міністра Ставицького свою частку в газовому родовищіЯк повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року італійська нафтогазова компанія Eni завершила операцію з придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест» у британської Cadogan Petroleum Plc і НАК "Надра України".

Зараз «Західгазінвест» володіє правом користування надрами на дев'яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну, площа яких становить близько 3800 квадратних кілометрів.

Довідка УНІАН. Eni S. p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) - італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність в 70 країнах світу. Компанія веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі та Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,5%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).

Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.