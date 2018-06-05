«Укрнафта» з початку року сплатила понад 6 мільярдів податків

У тому числі 580 млн грн в рахунок погашення протермінованого податкового боргу.

Найбільша нафтовидобувна компанія України «Укрнафта» в січні-травні 2018 року сплатила податків на суму 6,2 млрд грн, у тому числі 580 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

«В період з січня по травень 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатила податків на суму 6,2 млрд грн, у тому числі 580 млн грн в рахунок погашення протермінованого податкового боргу. Компанія виплачує борг одночасно зі сплатою всіх поточних податкових зобов'язань», - повідомила прес-служба, уточнивши, що фінансовий план «Укрнафти» на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу, сума якого на кінець 2017 року становила 11,85 млрд грн.

Разом з тим компанія зазначає, що ризиками для погашення податкового боргу можуть стати спроби блокування спецдозволів з боку регуляторних органів, а також проблеми в системі державних аукціонів з продажу нафти, через які «Укрнафта» реалізує нафту і конденсат і на яких початкова ціна встановлюється відповідно до затвердженого державою порядку.

«Минулого року більшість державних аукціонів не відбулися, що мало негативний вплив на стабільність грошового потоку компанії. З початку поточного року не відбулися чотири з дев'яти державних аукціонів з продажу нафти та конденсату», - повідомила прес-служба.

Одночасно прес-служба «Укрнафти» уточнила, що неодноразово пропонувала, як реформувати механізм держаукціонів, однак ці пропозиції були реалізовані не в повному обсязі, через що конкуренція на них залишається обмеженою.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. В ній енергетичний держхолдинг вперше визнав, що на свій розсуд використовував 10 млрд кубометрів газу, які належать «Укрнафті».

Через відмову «Нафтогазу України» погашати борг перед «Укрнафтою» у розмірі 50 млрд грн і зірваних у 2014-2015 роках з вини деяких чиновників Міненерговугілля і менеджерів «Нафтогазу» аукціонів з продажу нафти і газу, в «Укрнафти» виник борг перед державою зі сплати податків.

У липні 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління компанії громадянина Великобританії Марка Роллінса. Новий голова стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

З тих пір «Укрнафта», за даними Державної фіскальної служби, входить в топ-5 лідерів зі сплати податків серед усіх підприємств України.

Разом з тим Роллінс неодноразово підкреслював, що «Укрнафта» зможе погасити податкові борги за умови, що «Нафтогаз України» почне погашати свої борги перед компанією.

Крім того, правління «Укрнафти» неодноразово пропонувало план фінансового оздоровлення компанії шляхом досудової санації. Однак «Нафтогаз України» і Кабмін відмовляються його затверджувати і вимагають від ДФС описувати майно компанії в рахунок податкового боргу.

У 2016-2017 роках суди України за позовом «Укрнафти» приймали рішення, що зобов'язують виконавчу службу стягнути з «Нафтогазу України» 2 млрд куб газу, а Фіскальну службу – вписати в заставу спірний обсяг газу. Однак восени 2017 року Верховний суд України скасував рішення судів нижчої інстанцій щодо списання 2 млрд куб. м природного газу в якості податкової застави та спрямував справу на новий розгляд.

У травні 2018 року, розглядаючи позов «Укрнафти» по-новому, Окружний адміністративний суд Києва в рамках чинного законодавства знову зобов'язав ДФС списати податкову заставу спірні 2 млрд куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році становила 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурових установки, 1936 нафтових і 168 газових свердловин. ПАТ «Укрнафта» володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція компанії належить НАК «Нафтогаз України».