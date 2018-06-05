«Газпром» прокоментував арешт своїх активів у Нідерландах за позовом «Нафтогазу»

Російський газовий монополіст заявив, що не отримував повідомлень про арешт своїх активів.

Російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що поки не отримував ніяких офіційних документів про арешт своїх активів у Нідерландах за позовом НАК «Нафтогаз».

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При цьому, в холдингу додали, що «Газпром» обізнаний про те, що «Нафтогаз» на території Нідерландів вчиняє дії щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу та арешту активів російської компанії, повідомляє «Комерсант».

«Газпром» зможе представити докладні коментарі з цього питання тільки після ретельного вивчення документів, якщо вони офіційно надійдуть на нашу адресу. На сьогоднішній день ніякі офіційні повідомлення в рамках цієї процедури до «Газпрому» ні від кого не надходило», — йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні «Нафтогаз» повідомив, що голландський суд задовольнив клопотання кампанії про арешт активів російського Газпрому», який не виконав рішення Стокгольмського арбітражу і не виплатив українській стороні 2,56 млрд дол.

Повідомляється, що минулого тижня «Нафтогаз» подав клопотання про арешт частки «Газпрому» в його голландських дочірніх компаніях і заборгованості цих дочірніх компаній «Газпрому».

«Клопотання були подані для забезпечення права «Нафтогазу» на отримання від російського монополіста 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу, прийнятого у лютому 2018 року. Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній «Газпрому» в Голландії відмовилися співпрацювати з судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт», - сказано в повідомленні.