Заступника міністра енергетики звільнили за дозвіл на імпорт електроенергії з Росії

Кабінет міністрів України своїм рішенням звільнив заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадима Уліду за видачу дозволу на імпорт електроенергії з Росії на користь двох українських компаній - ДТЕК та «Енергомережа».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Ми відреагували на рішення Міненерговугілля, яке схвалює імпорт електроенергії з Російської Федерації, відповідний дозвіл підписав заступник міністра Уліда (Вадим Уліда - УНІАН), його сьогодні було звільнено», - сказав Семерак.

Міністр сказав, що тепер міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан уповноважений приймати рішення щодо дозволів.

Читайте такожПоставки вугілля з Росії для ДТЕК і «Центренерго» призупинено - МіненергоЯк повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України схвалило заявки компаній ДТЕК і «Енергомережа» на імпорт електроенергії з Росії.

Заявок було тільки дві. Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони від 4 листопада «Про забезпечення енергобезпеки держави та невідкладні заходи для стабільного проведення опалювального сезону», Міненерговугілля схвалило імпорт електроенергії з РФ з метою забезпечення надійного функціонування Об'єднаної енергосистеми України.