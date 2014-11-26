Заступника міністра енергетики звільнили за дозвіл на імпорт електроенергії з Росії
Тепер міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан уповноважений приймати рішення щодо дозволів.
Кабінет міністрів України своїм рішенням звільнив заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадима Уліду за видачу дозволу на імпорт електроенергії з Росії на користь двох українських компаній - ДТЕК та «Енергомережа».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.
«Ми відреагували на рішення Міненерговугілля, яке схвалює імпорт електроенергії з Російської Федерації, відповідний дозвіл підписав заступник міністра Уліда (Вадим Уліда - УНІАН), його сьогодні було звільнено», - сказав Семерак.
Міністр сказав, що тепер міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан уповноважений приймати рішення щодо дозволів.
Читайте такожПоставки вугілля з Росії для ДТЕК і «Центренерго» призупинено - МіненергоЯк повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України схвалило заявки компаній ДТЕК і «Енергомережа» на імпорт електроенергії з Росії.
Заявок було тільки дві. Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони від 4 листопада «Про забезпечення енергобезпеки держави та невідкладні заходи для стабільного проведення опалювального сезону», Міненерговугілля схвалило імпорт електроенергії з РФ з метою забезпечення надійного функціонування Об'єднаної енергосистеми України.