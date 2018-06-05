"В Україні - найнижчі тарифи та найменш ефективна система дистрибуції електрики" - Карлос Паскуаль

Система дистрибуції електроенергії в Україні найменш ефективна в Європі через те, що в неї недостатньо інвестують.

Зараз Україна має найнижчі серед усіх країн Європи ціни на електрику - і для домогосподарств, і для промисловості. Але система дистрибуції електроенергії в Україні найменш ефективна серед усіх країн Європи. Таку думку висловив екс-посол США в Україні, старший віце-президент IHS Energy Карлос Паскуаль в інтерв'ю виданню LB.ua.

"Це означає, що в неї недостатньо інвестують. Ризик для України в тому, що чим менше стимулів для інвестування в електроенергетику буде створено, тим менш ефективною вона буде. Простіше кажучи - стане більше випадків відключення світла і поломок, що буде заподіювати шкоди бізнесу, позбавляти можливості громадян користуватися Інтернетом. А це фундаментальні основи для успішності сучасної економіки", - вважає експерт.

На його думку, також слід взяти до уваги, що частка дистрибуції дуже невелика в тарифі на електрику. В залежності від регіону, вона може становити від 8% до 20%. Це означає, що RAB-регулювання матиме певний вплив на ціну електрики, але у відносному вираженні воно буде невеликим. Надалі ж, за умови ефективної дії RAB-регулювання, тарифи на електроенергію знижуються.

"У перші два-три роки тарифи на електроенергію зростають через стимулювання інвестування. Але в періоді 10 років ці інвестиції окупаються – формується ефективніша система електроенергетики, у багатьох випадках екологічно чистіша, при знижені або без змінювання тарифів. Тут можна навести приклади таких країн, як Великобританія, Німеччина, Франція, Італія. Вони різною мірою вже отримали ці вигоди", - зазначив Карлос Паскуаль.

Карлос Паскуаль підкреслив, що одна з переваг RAB-регулювання в тому, що воно формує механізм залучення приватного капіталу в розвиток сучасної системи дистрибуції електроенергії. "Впроваджуючи RAB-регулювання, країни прагнуть отримати не лише нижчі ціни на електрику, але і створити інфраструктуру, яка дозволяє користуватися сучасними технологіями та інноваціями, надати екологічніші та дешевші технології споживачеві", - повідомив експерт.

Нагадаємо, 24 квітня Європейська Бізнес Асоціація провела круглий стіл "RAB-регулювання як умови залучення інвестицій в енергетику України". В рамках заходу експерти висловилися про те, що RAB-тарифи є важливою умовою успішної приватизації пакетів енергокомпаній. Також говорилося про те, що впроваджувати RAB-тарифи можна поступово, спочатку протестувавши методику в рамках пілотного проекту з участю кількох обленерго.